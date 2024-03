Usa: Biden prende posizione contro l'acquisizione giapponese di Us Steel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato ieri che United States Steel Corp (Us Steel) dovrebbe rimanere di proprietà statunitense, prendendo pubblicamente posizione per la prima volta contro l'acquisizione del colosso siderurgico statunitense da parte della concorrente giapponese Nippon Steel Corp: un accordo che aveva ottenuto un preliminare via libera proprio dall'amministrazione presidenziale in carica, tanto da essere annunciato pubblicamente lo scorso agosto dalle due compagnie. "E' importante mantenere forti aziende siderurgiche statunitensi con lavoratori statunitensi. Ho detto ai nostri lavoratori del settore siderurgico che li sostengo, e dico sul serio", afferma una nota diffusa dal presidente. "Us Steel è stata un'iconica azienda siderurgica statunitense per oltre un secolo, ed è vitale che resti un'azienda siderurgica statunitense controllata e gestita a livello nazionale", aggiunge la nota. Il piano di acquisizione da 14 miliardi di dollari, da mesi al centro di polemiche a Washington e pubblicamente osteggiato dall'ex presidente Donald Trump, si conferma così una questione assai delicata in vista delle elezioni presidenziali Usa. (segue) (Was)