Giappone: terremoto di magnitudo 5,8 nella prefettura di Fukushima

- Un terremoto di magnitudo 5,8 ha colpito il Giappone nord-orientale nelle prime ore di oggi, interessando in particolare la prefettura di Fukushima. L'agenzia meteorologica del Paese non ha diramato un'allerta tsunami. La scossa si è verificata poco dopo la mezzanotte (le 17 di ieri in Italia) ed è stata avvertita anche in numerose località delle prefetture di Miyagi, Ibaraki e Tochigi. L'epicentro è stato individuato al largo della costa di Fukushima e ad una profondità di circa 50 chilometri. Dalla prefettura non sono giunte segnalazioni di danni ingenti o feriti, e non si sono registrate anomalie presso le centrali nucleari di Fukushima Daiichi e Daini, che sono tuttora fuori servizio a seguito del devastante terremoto e del successivo tsunami del marzo 2011. (Git)