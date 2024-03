Usa: Fda approva primo farmaco per patologia epatica grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration (Fda), agenzia federale statunitense responsabile della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmacologici, ha annunciato ieri di aver approvato il primo farmaco per il trattamento della steatosi epatica non alcolica (Nafld), una grave condizione medica caratterizzata dall'infiammazione e dall'accumulo eccessivo di lipidi all'interno del fegato non associato al consumo eccessivo di alcolici, ma ad altri fattori di carattere genetico e ambientale. Il diabete di tipo 2 e l'ipertensione sono condizioni mediche spesso associate a tale patologia epatica. Il farmaco approvato dall'Fda, Rezdiffra, agisce come attivatore parziale del recettore degli ormoni tiroidei, che dovrebbe comportare "una riduzione dell'accumulo di lipidi nel fegato". Tra gli effetti collaterali comuni del farmaco figurano nausea e diarrea, ma anche intossicazione epatica e problemi alla cistifellea. (Was)