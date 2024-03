Gaza: Singapore effettua terzo invio di aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore si appresta ad inviare il terzo carico di aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza. Lo ha annunciato il ministero degli Affari esteri della città Stato, precisando che gli aiuti verranno veicolati dalla Giordania. Il ministro degli Affari esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, sarà in visita di lavoro ad Amman questo fine settimana per assistere alla consegna degli aiuti in cooperazione con il governo giordano. (Fim)