Nuova Zelanda: incidente aereo Boeing Latam causato da problema al sedile del pilota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente aereo che ha coinvolto un aereo di linea Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea Latam Airlines all'inizio di questa settimana sarebbe stato causato dall'attivazione involontaria di una funzione automatizzata del sedile del pilota. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", che riporta indiscrezioni di funzionari statunitensi del settore informati delle indagini preliminari. L'incidente si è verificato quando l'aereo, in volo da Sydney a Auckland, ha perso improvvisamente quota, causando il ferimento di 50 dei passeggeri a bordo del velivolo. Stando alle indagini preliminari, una hostess che aveva portato del cibo nella cabina di pilotaggio avrebbe accidentalmente attivato il pulsante di una funzione motorizzata del sedile del pilota, spingendo quest'ultimo in avanti sui comandi del velivolo. Il pulsante sarebbe destinato però a una funzione da non utilizzare in volo, e dovrebbe essere riparato da un apposito coperchio, che forse non era stato installato. Boeing, già alle prese con diversi scandali relativi alla sicurezza dei suoi aerei di linea, si appresterebbe a inviare una circolare in merito al pulsante in questione agli operatori del 787 Dreamliner. (Was)