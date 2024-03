Usa: tornado causano almeno tre vittime nel Midwest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tornado si è abbattuto sullo Stato Usa dell'Ohio la scorsa notte, e fenomeni analoghi si sono verificati in altri due Stati del Midwest - l'Indiana e il Kentucky - causando almeno tre vittime. Lo ha riferito il servizio meteorologico statunitense, che ha messo in guardia diverse contee dell'Ohio anche da intense folate di vento e grandine delle dimensioni di palline da tennis. Poco più di due settimane fa, il 28 febbraio, l'Ohio era stato attraversato da ben nove tornado. (Was)