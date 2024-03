© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di una visita ufficiale a Bani Walid, missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha confermato che due veicoli dell'Onu "sono stati coinvolti in un incidente stradale a Tripoli con altre auto". Un evento, si legge in una nota, a seguito del quale "un cittadino libico sta ricevendo cure mediche". Il personale delle Nazioni Unite, non ha invece riportato danni fisici. (Lit)