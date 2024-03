Brasile: esportazioni settore agroalimentare record a febbraio, aumento del 19,7 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continua ad essere il principale destino dei prodotti brasiliani, con acquisti pari a 3,6 miliardi di dollari a febbraio, somma che rappresenta il 31 per cento delle esportazioni brasiliane del mese. Seguono gli Stati Uniti con 842 milioni di dollari. L'Indonesia invece è il Paese che ha aumentato maggiormente la propria quota di esportazioni agroalimentari brasiliane a febbraio, passando dall'1,6 per cento nel febbraio 2023 al 3,9 per cento nel febbraio 2024. Per quanto riguarda le importazioni di prodotti agroalimentari, si è registrato un aumento del 7,5 per cento, sommando 1,44 miliardi di dollari. Sono stati acquistati inoltre numerosi input necessari alla produzione agricola, come fertilizzanti (640,47 milioni di dollari) e pesticidi (306,55 milioni di dollari). (Brs)