Haiti: Senato Usa conferma la nomina del nuovo ambasciatore Dennis Hankins

- Il Senato degli Stati Uniti ha votato a favore della conferma di Dennis Hankins all’incarico di ambasciatore Usa ad Haiti, mentre il Paese caraibico continua ad affrontare una grave crisi politica e umanitaria. Il diplomatico statunitense è stato confermato quasi all’unanimità, con 89 voti favorevoli e solo uno contrario, quasi dieci mesi dopo la sua nomina da parte del presidente Joe Biden, a maggio del 2023. “Si tratta di un momento critico, e dobbiamo garantire la presenza di un ambasciatore”, ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa giovedì mattina. (Was)