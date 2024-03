© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Russia vince la guerra in Ucraina "la credibilità dell'Europa sarà ridotta a zero". È quanto affermato dal presidente francese Emmanuel Macron, durante un'intervista rilasciata alle emittenti televisive "France 2" e "Tf1". "Non avremo più sicurezza" in Europa se la Russia "dovesse vincere questa guerra", ha dichiarato Macron. (Frp)