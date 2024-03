Gaza: Tajani, proteggere popolazione civile e garantire diritti ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo al potenziale avvio di un’operazione militare israeliana a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, “noi siamo tra quelli che hanno fatto pressione” per non intraprenderla. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante il programma “Prima di domani” su Rete4. “Bisogna proteggere la popolazione civile, dobbiamo difendere anche i diritti degli ostaggi che devono essere liberati e impedire che vengano uccise altre migliaia di innocenti, tra cui donne e bambini, e molti sono contro Hamas e a favore dell’Autorità nazionale palestinese”, ha aggiunto. Nel suo intervento, il vice premier ha ricordato di aver dato vita al progetto Food for Gaza perché bisogna “fare di tutto per aiutare i civili palestinesi”.(Res)