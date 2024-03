Colombia: figlio del presidente Petro, dalla procura pressioni per testimoniare contro mio padre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un colloquio durante il quale "mi hanno ripetutamente chiesto di lui, senza averne la competenza. Chi ha accompagnato il mio arresto arbitrario ha seminato zizzagna per mettermi contro mio padre. In quel momento "ho capito che si trattava di un tema politico più che giuridico", ha proseguito Nicolas Petro, secondo cui il procuratore, Nicolas Burgos, gli aveva promesso di "non chiedere l'arresto in carcere, ma i domiciliari, in modo da poter vedere mia figlia". L'ex deputato ha promesso che nei prossimi giorni "renderà pubblico ognuno degli abusi, oltraggi e arbitri di cui è stato vittima" assieme alla fidanzata di allora. Tutti argomenti che i deputati impegnati ad esaminare le presunta infrazione alle regole elettorali da parte del presidente, promettono di "studiare attentamente". (segue) (Mec)