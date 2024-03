Colombia: figlio del presidente Petro, dalla procura pressioni per testimoniare contro mio padre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicolas Petro era stato arrestato a luglio del 2023 con l'accusa di riciclaggio di denaro sporco e arricchimento illecito. L’ipotesi degli inquirenti è che Nicolas Petro avrebbe ricevuto finanziamenti da persone nel mirino della giustizia, con la promessa – probabilmente non rispettata -, di girarli alla campagna elettorale del padre. Seicento milioni di pesos (l’equivalente di circa 130 milioni di euro) sarebbero arrivati da Samuel Santos Lopesierra, conosciuto come “l’uomo Marlboro”, estradato negli Usa nel 2002 e condannato a 19 anni per traffico di stupefacenti. Protagonista della politica nella provincia settentrionale de La Guajira, Lopesierra era stato eletto senatore nel 1994 e a dicembre 2022, al rientro in Colombia, annunciava di voler lavorare a un nuovo “progetto politico”. Altri fondi sarebbero arrivati da Alfonso del Cristo ‘el Turco’ Hilsaca, imprenditore ed ex contrattista pubblico, più volte al centro di indagini per sospetti legami con paramilitari. (segue) (Mec)