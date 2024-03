Usa: presidente Camera si impegna ad organizzare voto in aula su aiuti a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson, si è impegnato ad organizzare una votazione in aula sui nuovi aiuti militari all’Ucraina. Durante una intervista con il quotidiano statunitense “Politico”, Johnson ha anticipato che il testo potrebbe passare grazie ai voti dei democratici, alla luce dell’opposizione di molti repubblicani all’approvazione di nuovi fondi da destinare all’assistenza militare a Kiev. Il presidente della Camera ha affermato che gli aiuti ad Ucraina e Israele potrebbero anche essere presentati sotto forma di due pacchetti separati, aggiungendo di “non vedere come” le nuove risorse potrebbero essere legate ad una proposta di spesa complessiva. Il repubblicano della Louisiana ha anche spiegato che per organizzare la votazione sarà probabilmente necessario fare ricorso allo strumento relativo alla sospensione delle regole della Camera, già utilizzato in passato per superare le divisioni interne al partito relativamente ad alcune proposte di legge. Lo strumento limita il dibattito in aula in merito alla misura in questione e vieta la presentazione di emendamenti: per approvare la proposta è necessaria una maggioranza di due terzi. (Was)