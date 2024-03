Ue: Renzi, Von der Leyen ha fallito, vada a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ursula Von der Leyen “ha fatto bene o ha fatto bene o male? Sulle politiche ambientali, di guerra e sulle riforme per me ha fallito. Se per fare delle norme dure sull'ambiente le aziende vanno fuori mercato e chiudono, cosa succede?”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a “Dritto e rovescio” su Rete4. “Cara Von der Leyen, hai fatto cinque anni, ora vai a fare un'altra cosa. Ha fallito, grazie e a casa”, ha aggiunto. (Rin)