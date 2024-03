Migranti: socialista Glucksmann, con estrema destra al potere in Francia e in Italia ci sarebbe guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'estrema destra dovesse prendere il potere a Parigi e a Roma, a causa dell'immigrazione "ci sarà una guerra tra la Francia e l'Italia, è automatico!". Lo ha detto il capolista alle elezioni europee per il partito socialista francese Raphael Glucksmann rispondendo all'eurodeputato del Rassemblement National Thierry Mariani durante un confronto tra candidati andato in onda sull'emittente televisiva "Public Senat". Mariani, che non è candidato e ha sostituito il capolista del suo partito Jordan Bardella nel dibattito, ha parlato di un "doppio scudo" contro l'immigraizone, rappresentato dall'agenzia Frontex alle frontiere europee e da un blocco ai confini nazionali. "L'Italia chiederà la solidarietà europea, quella che voi combattete, e la Francia bloccherà le forntiere francesi. Qurllo che proponete è il caos", ha commentato Glucksmann. "Voi proponete più di immigrazione, anche questo è caos", ha dichirato a tal proposito la capolista del partito di estrema destra Reconquete!, Marion Marechal. (Frp)