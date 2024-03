Usa: giudice respinge una delle mozioni di Trump per far cadere le accuse in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giudice distrettuale Aileen Cannon, coordinatrice del processo a Donald Trump per i documenti classificati trovati nella sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida, ha respinto una delle due mozioni presentate dagli avvocati dell’ex presidente Usa per chiedere l’archiviazione delle accuse avanzate nei suoi confronti. La giudice ha definito “prematura” la mozione in questione, in base alla quale lo “statuto” utilizzato dall’accusa contro Trump sarebbe “vago dal punto di vista costituzionale, per quanto riguarda l’applicazione nei confronti di un presidente o di un ex presidente”. La Cannon deve ancora deliberare in merito alla seconda mozione, in base alla quale la difesa ha invocato la legge Presidential Records Act che regola l’accesso e la gestione degli atti ufficiali della Casa Bianca, affermando che l’ex presidente avrebbe il diritto di cambiare in “proprietà personali” lo status legale dei documenti che ha portato via al termine del suo mandato. (segue) (Was)