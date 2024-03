Usa: giudice respinge una delle mozioni di Trump per far cadere le accuse in Florida (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giudice ha riconosciuto la mancanza di un precedente storico su cui basare le deliberazioni del processo a Trump, nei confronti del quale sono stati emessi più di 40 capi di imputazione per cospirazione, ostruzione alla giustizia, occultamento di prove e raccolta illegale e volontaria di materiali classificati. Uno degli avvocati dell’ex presidente Todd Blanche, ha affermato durante l’udienza che “dai tempi di George Washington, i presidenti hanno portato via materiali classificati dalla Casa Bianca in base a come ritenevano più opportuno”, senza però convincere la giudice. Un altro avvocato, Emil Bove, ha dichiarato che “il governo non può prendere decisioni in base a criteri selettivi e politicamente motivati”, chiedendo di archiviare le accuse e facendo riferimento anche alle indagini del procuratore speciale Robert Hur sui materiali secretati trovati nella residenza privata del presidente Joe Biden a Wilmington, in Delaware, e in un vecchio ufficio utilizzato all’epoca della sua vicepresidenza durante l’amministrazione Obama. Hur, pur avendo riconosciuto nel suo rapporto conclusivo che Biden avrebbe portato via volontariamente i documenti, ha deciso di non emettere accuse a carico del presidente. (Was)