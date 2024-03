Ucraina: Tajani, giusto che il Papa dica “fare di tutto per arrivare alla pace”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Papa “non fa né il politico, né il militare. E’ giusto che dica ‘dobbiamo fare di tutto per arrivare alla pace’”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante il programma “Prima di domani” su Rete4, commentando le l'appello lanciato alcuni giorni fa da Papa Francesco all’Ucraina perché abbia "il coraggio della bandiera bianca" e negozi la pace con la Russia, accettando un compromesso per la fine delle ostilità. “Anche le parole vanno calibrate perché non è madrelingua italiano. Ritengo che siano state forzate, soprattutto quelle sulla bandiera bianca”, ha aggiunto.(Res)