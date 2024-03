Ucraina: Macron su dichirazioni Putin, inapprorpiato minacciare quando si ha arma nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato le recenti dichiarazioni dell'omologo russo Vladimir Putin, affermando che "non è appropriato proferire minacce quando si ha l'arma nucleare". In un'intervista rilasciata alle emittenti "Tf1" e "France 2", Macron ha dichiarato che non parla più con Putin "da diversi mesi". Il presidente russo "è preso in una deriva repressiva e autoritaria nel suo Paese" e in questi ultimi anni ha scelto di rendere la Russia "una potenza di destabilizzazione", ha detto Macron. (Frp)