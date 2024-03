Colombia: figlio del presidente Petro, dalla procura pressioni per testimoniare contro mio padre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicolas Petro, figlio del presidente della Colombia, Gustavo, ha detto che le accuse da lui formulate contro il padre - nel quadro di indagini condotte su presunti finanziamenti illeciti - sono seguite a pressioni della procura. "Ho appena consegnato per iscritto, alla commissione di messa in stato d'accusa della Camera, i veri fatti che si riferiscono alla campagna presidenziale di mio padre. Questa è la mia unica verità. La consegna e la rendo pubblica al Paese per chiarire il contesto e ciò che è realmente accaduto", ha detto Petro citato dai media locali. Il figlio del presidente, che è anche ex deputato, ha detto d essere stato messo "sotto pressione per deporre" contro il padre, "così come si può vedere dall'interrogatorio che è stato diffuso in modo illegale". (segue) (Mec)