Usa: giudice respinge una delle mozioni di Trump per far cadere le accuse in Florida (2)

- La Cannon, nominata proprio da Trump, ha affermato al termine dell’udienza di essere determinata a deliberare “velocemente” in merito ad entrambe le mozioni. La giudice ha espresso a tratti scetticismo in merito alla mozione relativa alla legge del 1978, dichiarando in aula di “non capire come questo possa far cadere l’incriminazione”. L’ex presidente ha affermato in passato di avere cambiato lo status legale dei documenti (che a quel punto non sarebbero più vincolati dalla legge) mentre era ancora in carica. Dichiarazioni che sono state contestate anche dal procuratore speciale Jack Smith, nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini su Trump, il quale ha chiesto al tribunale di respingere le richieste dei suoi avvocati. “Il materiale in questione non è di natura privata o personale, e non vi si avvicina nemmeno: punto e basta”, ha detto uno dei procuratori dell’ufficio di Smith, David Harbach. (segue) (Was)