Gaza: media Usa, Hamas ha inviato risposta alla proposta per un cessate il fuoco

- Il movimento islamista palestinese di Hamas ha inviato ai rappresentanti di Egitto e Qatar una risposta alla proposta raggiunta nel quadro delle trattative per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, alle quali stanno partecipando anche gli Stati Uniti in qualità di mediatori. Lo hanno riferito fonti anonime all’emittente “Cnn”, senza fornire dettagli in merito al riscontro fornito da Hamas alla proposta. Quest’ultima, nelle fasi iniziali, prevederebbe una pausa umanitaria di almeno sei settimane, che consentirebbe la liberazione di circa 40 ostaggi israeliani in cambio della scarcerazione di diversi prigionieri palestinesi. Gli ostaggi che verrebbero rilasciati sarebbero in questa prima fase le donne, gli anziani, i malati e i feriti. Una delle fonti ha detto all’emittente che le autorità Usa sarebbero “cautamente ottimiste” in merito all’andamento dei negoziati. (Was)