Brasile-Usa: Trump riceve figlio di Bolsonaro in Florida

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ricevuto i deputati del Brasile Eduardo Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, e Mario Frias, ex segretario della cultura, per una cena alla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Nell'occasione, Trump ha parlato con l'ex presidente brasiliano attraverso una videochiamata. "Dio ci ha benedetti con una cena privata e ore di conversazione con il futuro presidente degli Stati Uniti d'America", ha scritto il figlio di Bolsonaro in un messaggio pubblicato oggi sul proprio profilo X, aggiungendo che "Trump è consapevole di quanto sta accadendo in Brasile". Eduardo ha sottolineato che l'incontro con Trump si è tenuto il 12 marzo, "lo stesso giorno in cui è stata confermata la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti". (segue) (Brs)