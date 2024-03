Libia: presidente parlamento dell’est approva modifica tasso di cambio dinaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, ha accolto la richiesta del governatore della Banca centrale, Al Siddiq al Kabir, di modificare il tasso di cambio ufficiale rispetto alle valute estere, imponendo una commissione di circa il 27 per cento, con l’obiettivo di rimpinguare le casse dello Stato. La misura, che dovrebbe entrare in vigore dalla prossima settimana, aumenterà il tasso di cambio del dinaro libico rispetto al dollaro da 4,80 a 6,13 per un biglietto verde. Le entrate generate – stimate in circa 2,4 miliardi di dollari (12 miliardi di dinari) - derivano da una misura che di fatto svaluta il dinaro. Le entrate dovranno essere utilizzate per coprire le spese dei progetti di sviluppo o destinate al pagamento del debito pubblico. La decisione è arrivata dopo che, lo scorso 5 marzo, Al Kabir aveva inviato una lettera alla Camera dei rappresentanti, il parlamento con sede nell’est della Libia, proponendo l’aumento del tasso di cambio. Il governatore aveva dichiarato che la Banca centrale ha difficoltà a soddisfare il fabbisogno di valuta estera del mercato locale dal settembre 2023, alla luce del crescente volume di spesa pubblica, e aveva invitato il presidente Saleh ad approvare un governo unificato per controllare la spesa pubblica e gestire al meglio le risorse finanziarie del Paese(Lit)