Usa: processo a Trump per pagamenti a Stormy Daniels, accusa chiede rinvio di 30 giorni

- L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, che ha incriminato l’ex presidente Donald Trump relativamente ai pagamenti inviati alla pornoattrice Stormy Daniels durante la campagna elettorale del 2016, ha chiesto al tribunale di rinviare di 30 giorni l’avvio del processo. La richiesta, secondo quanto riferisce il “New York Times”, è stata avanzata per dare all’accusa il tempo necessario ad esaminare una nuova serie di prove e documenti. Questi ultimi sarebbero stati ricevuti dalle autorità giudiziarie federali, che in passato hanno già indagato sui pagamenti inviati da Trump alla Daniels, con cui ha avuto una relazione extraconiugale. Il processo sarebbe dovuto iniziare il prossimo 25 marzo con la selezione della giuria. (Was)