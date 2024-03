G7: chiusa a Verona la prima giornata della ministeriale Industria, tecnologia e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiusi a Verona i lavori del primo incontro ministeriale del G7 dedicato ai temi dell’Industria, della tecnologia e del digitale, evento sul quale il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha espresso “grande soddisfazione”. “Possiamo dirci pienamente soddisfatti di questa prima ministeriale del G7, abbiamo rimesso al centro le tecnologie e per la prima volta inaugurato questo format inedito che ha aperto ad un confronto reale e pragmatico con le imprese, portatori di interesse dei nostri Paesi. E’ la prima volta che il G7 si svolge in una forma così partecipativa con il governo”, ha dichiarato Urso, che ha presieduto la giornata veronese. Urso ha illustrato i contenuti emersi nelle tre sessioni che hanno ritmato la giornata - dalla ricerca di una regolamentazione comune sui temi dell’IA alle catene di approvvigionamento, fino al più specifico sviluppo di reti digitali solide - e citato il cercato coinvolgimento delle Piccole e medie imprese in un progetto che si annuncia di lungo raggio. “La ministeriale di Verona è solo il punto di partenza di un processo che proseguirà fino all’altra ministeriale Industria di ottobre”, ha detto Urso, sottolineando che i membri del G7 si sono trovati concordi nel riconoscere l’IA come “una fonte di crescita e di opportunità, purché sia percepita come affidabile e rispettosa dei cittadini e delle imprese”. Fra gli argomenti sul tavolo si è parlato anche di trasferimento tecnologico e dei necessari processi di formazione di competenze utili a valorizzare i territori locali, in linea con le premesse poste nei lavori della presidenza giapponese del G7, chiusa lo scorso anno. (segue) (Res)