G7: chiusa a Verona la prima giornata della ministeriale Industria, tecnologia e digitale (2)

24 luglio 2021

- Coinvolgimento internazionale e benefici locali sono temi che si legano nel discorso del ministro, soddisfatto di aver tenuto la ministeriale a Verona: è una “città che rappresenta pienamente la nostra storia, arte e cultura e che al contempo è in piena sintonia con l’industria, la tecnologia, la produzione e il lavoro”, ha detto Urso, facendo eco alla soddisfazione del sindaco Damiano Tommasi, “consapevole ed orgoglioso” che l’evento “valorizzi il ruolo di crocevia e di snodo” della città scaligera. Sul fronte degli investimenti, Urso ha annunciato che l’azienda di Singapore Silincon Box “guarda al nordest”, sottolineando il beneficio che eventi come il G7 possono portare anche ai territori che li ospitino. L’azienda singaporiana ha già annunciato chiaramente l’intenzione di investire 3,2 miliardi di dollari nel Belpaese e ha avviato contatti con le diverse regioni per valutare dove essere presente. Sul dossier Tim Urso respinge seccamente l’ipotesi che il governo sia inquieto per la pressione di investitori stranieri su un asset strategico come lo è Telecom Italia. “Noi non temiamo gli investitori, li incoraggiamo”, ha detto, sottolineando che parlare apertamente di un “dossier Tim-Kkr” o stringere accordi con Silicon Box sono il segno di un’apertura del governo a fare affari oltre l’Italia. Il prossimo 9 aprile, poi, i governi di Italia e Ucraina firmeranno a Trieste il prossimo un Memorandum d'intesa relativo al progetto della piattaforma logistica intermodale di Horonda, che mira a sostenere gli scambi commerciali da e verso l'Ucraina in una fase in cui la sua portualità risulta seriamente compromessa dal conflitto in corso. Al progetto partecipano aziende pubbliche e private, un’azienda ungherese, altre adesioni sono attese da Paesi interessati, ha detto Urso rispondendo ad una domanda di “Agenzia Nova”. (segue) (Res)