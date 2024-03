G7: chiusa a Verona la prima giornata della ministeriale Industria, tecnologia e digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- A margine dei lavori, il ministro Urso ha tenuto numerosi colloqui bilaterali con i delegati presenti (fra questi la vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager, il viceministro giapponese degli Affari interni e della Comunicazione, Junji Hasegawa, i rappresentanti di Corea, Ucraina ed Emirati, Paesi ospiti del G7) e ha accolto con favore le proposte avanzate dal gruppo dei B7, il gruppo delle aziende del G7 capitanato quest’anno da Confindustria. Sul tema dell’intelligenza artificiale il gruppo Business, sotto la guida di Emma Marcegaglia, ha caldeggiato una più stretta collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, affinché le sue applicazioni siano sicure e affidabili per tutti, aumentando la produttività e la competitività delle industrie e riducendo al minimo i rischi associati. "Se adeguatamente sfruttata, l'intelligenza artificiale ha il potenziale per generare prosperità, aumentare l'inclusione sociale, migliorare l'assistenza sanitaria, supportare molteplici transizioni in corso ed espandere la portata delle tecnologie digitali a nuove applicazioni e settori", si legge nel comunicato diffuso dal gruppo. (segue) (Res)