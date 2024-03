G7: chiusa a Verona la prima giornata della ministeriale Industria, tecnologia e digitale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un commento positivo sui lavori di oggi è venuto dalla segretaria di Stato francese per il digitale Marina Ferrari, che in una dichiarazione rilasciata ad “Agenzia Nova” si è detta fiduciosa sugli sviluppi legati all’AI Act, il testo di legge approvato dal parlamento europeo sull’intelligenza artificiale. “Questo G7 inizia il giorno successivo all’adozione dell’AI Act da parte del Parlamento europeo: ho voluto evidenziare questo progresso davanti ai miei omologhi. Questo testo ci permetterà di costruire un’intelligenza artificiale di tipo europeo, più sicura, più etica e più responsabile. Abbiamo trovato il giusto equilibrio tra regole e innovazione”, ha commentato. Nel corso delle riunioni di oggi Ferrari, nominata inizio febbraio titolare del portafoglio sul Digitale nel governo Attal, ha “insistito sulla necessità di irrigare tutti i settori della nostra economia e in particolare le piccole e medie imprese, che devono poter trarre vantaggio dall’intelligenza artificiale”. Oltre a Ferrari, alla ministeriale di oggi hanno partecipato il ministro dell’Innovazione, della scienza e dell’industria del Canada, Francois-Philippe Champagne; il vice cancelliere e ministro dell’Economia e dell’azione climatica della Germania, Robert Habeck; il viceministro dell’Economia, del commercio e dell’industria del Giappone, Taku Ishii; il viceministro degli Affari interni e delle comunicazioni giapponese, Junji Hasegawa. Presenti anche la segretaria di Stato per la Scienza, l’innovazione e la tecnologia del Regno Unito, Michelle Donelan; la Senior counselor per l’AI e lo sviluppo dell’occupazione del dipartimento del Commercio Usa, Zoe Baird; la vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager. I lavori proseguono domani a Trento per la seconda e ultima giornata di ministeriale sul tema. (Res)