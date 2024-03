Animali: Prestipino (Garante Roma), con emendamento Lega si torna al medioevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo allarmati per l'emendamento presentato dalla Lega che vuole spazzare via anni di lotte in favore dei diritti degli animali. Come Garante degli animali di Roma Capitale non posso che esprimere la mia preoccupazione per il voto della prossima settimana, visto che proprio oggi il Governo ha espresso parere favorevole ad un testo che fa arretratare al Medioevo il tema dei diritti degli animali tenendo conto che da due anni il rispetto della biodiversità è nella Costituzione". Così Patrizia Prestipino, Garante degli animali di Roma Capitale. (Com)