Ucraina: Macron, la Francia non prenderà mai l'iniziativa

- Nell'ambito della guerra in Ucraina "non condurremo mai l'offensiva, non prenderemo mai l'iniziativa". È quanto affermato dal presidente francese Emmanuel Macron, durante un'intervista rilasciata alle emittenti televisive "France 2" e "Tf1". "Oggi per avere la pace in Ucraina non bisogna essere deboli e quindi dobbiamo guardare con lucidità la situazione e dobbiamo farlo con determinazione, volontà, coraggio, dire che siamo pronti ad avere i mezzi per raggiungere il nostro obiettivo, che consiste nel fatto che la Russia non vinca", ha affermato Macron. (Frp)