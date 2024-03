Ucraina: Macron, non escludiamo invio truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto che ad oggi l'invio delle truppe in Ucraina, ad oggi, non è uno scenario previsto, ma non si tratta di un'opzione da escludere. "Non siamo sicuri di farlo", ha dichiarato Macron in un'intervista trasmessa dalle emittente televisive "Tf1" e "France 2". "Mi prendo la responsabilità di evocare questa possibilità", ha spiegato il capo dello Stato. "Abbiamo messo troppo limiti nel nostro vocabolario. Non siamo nell'escalation. Non siamo in guerra contro la Russia ma non dobbiamo lasciarla vincere", ha poi aggiunto il titolare dell'Eliseo. "La controffensiva ucraina non è andata come previsto. La situaizone è difficile per gli ucraini. Hanno dei limiti in termini di uomini perché la Russia è un Paese più grande", ha detto il presidente francese, affermando che "la situazione sul fronte è di una estrema fragilità. (Frp)