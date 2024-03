Imprese: Marx (Iveco), continueremo ad investire nelle fabbriche in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuiamo a investire nelle fabbriche in Italia. Guardiamo con cautela a quello che succede sul mercato, ma gli stabilimenti sono in buona forma. Lo ha affermato il ceo di Iveco Gerrit Marx a conclusione del Capital markets day di Torino. E su M&A ha aggiunto: “Valutiamo ogni business dove ci manca qualcosa su competenze e tecnologia. Stiamo valutando opportunità che ci aiutino a fare meglio o che più velocemente che aggiungono valore al gruppo. Prendiamo in considerazione solo operazioni che aggiungano valore dal punto di vista finanziario, industriale e umano. Ci possiamo muovere abbastanza velocemente su piccole operazioni ma non eviteremmo operazioni grandi, trasformative qualora se ne presentasse l'occasione”, ha concluso. (Rpi)