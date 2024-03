Piemonte: Bernardini commissario straordinario per variante Demonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ingegnere Luca Bernardini è stato nominato commissario straordinario per la variante di Demonte, in provincia di Cuneo. Responsabile della Direzione tecnica di Anas, la sua competenza sarà fondamentale per portare avanti una infrastruttura cruciale per la comunità. Una figura che ha l’obiettivo di favorire la soluzione e la velocizzazione per la realizzazione di un’opera attesa da decenni in alta Valle Stura. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (Rin)