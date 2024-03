Messico: media, viaggio dei reali di Svezia sul Treno Maya annullato per proteste di ambientalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio dei reali di Svezia a bordo del Treno Maya e in direzione dello Stato Yucatan, in Messico, non si è svolto per “motivi di agenda”. Lo ha riferito un portavoce dell’ambasciata svedese in Messico. Tuttavia, nelle ore precedenti si erano diffuse notizie su fonti svedesi riguardo ad alcune proteste di comitati ambientalisti come il collettivo “Selvame el tren” contro l’infrastruttura, avvenute proprio davanti all’ambasciata a Città del Messico. Nel Paese sono attivi diversi gruppi che contestano l’impatto ambientale dell’opera, che per il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador è una delle più importanti.Durante la loro visita i reali hanno incontrato il presidente, Andres Manuel Lopez Obrador, presso il Palazzo nazionale, e hanno inaugurato il Business forum tra imprenditori dei due Paesi, che si è svolto ieri a Città del Messico. “Le relazioni tra i due Paesi sono rafforzate” grazie alla visita, si legge in un post su X della presidenza messicana. “Il Messico è il secondo mercato più grande dell’America latina e le imprese svedesi vi operano da decenni, ma ci sono buone opportunità per rafforzare gli scambi commerciali”, ha scritto il ministero degli Esteri svedese su X. Nella missione è presente anche, in rappresentanza del governo svedese, il ministro della Cooperazione internazionale per lo sviluppo e il Commercio estero, Johann Forssell. Si tratta della terza visita di Stato dei reali svedesi in Messico, dopo quelle del 1982 e del 2002.Il treno Maya viene presentato come il "principale progetto di infrastruttura, sviluppo socioeconomico e turismo sostenibile del governo" di Lopez Obrador. Un'arteria di oltre 1.500 chilometri che collegherà la zona archeologica di Palenque alla città di Cancun, nello stato di Quintana Roo. Oltre alle rovine Maya di Chichen Itza (Yucatan), Calakmul (Campeche) e Tulum (Quintana Roo), il treno toccherà luoghi turistici come Campeche, Mérida, Izamal e Valladolid. Per l'intero progetto si stimano investimenti pari all'equivalente di poco meno di 8 miliardi di dollari. Il treno correrà a una velocità media di 160 chilometri all'ora, su un percorso diviso in tre grandi segmenti - Selva, Caribe e Golfo -, distribuiti su un totale di 17 stazioni. (Mec)