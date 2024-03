Imprese: Sala, io e Fontana amministriamo città e regione che sono motori d’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana abbiamo da gestire problematiche complesse, ma abbiamo la fortuna di amministrare una città e una regione che sono motori d’Europa grazie alle 7080 imprese di Assolombarda”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un videomessaggio agli Assolombarda Awards in corso a Milano. “Se siamo città così ammirata e apprezzata a livello europeo e globale c’è tantissimo merito vostro”, ha proseguito Sala rivolgendosi agli imprenditori in platea “ogni giorno con il vostro lavoro e competenze vi conquistate credibilità e rispetto”, ha concluso. (Rem)