Municipio Roma XIII: Stampete (Pd), ottimo risultato Aula su ex fabbrica Campari

- Il presidente della commissione capitolina Lavori pubblici, Antonio Stampete del Pd, esprime le sue "congratulazioni alla presidente Giuseppetti e tutta la maggioranza del Municipio XIII per l'ottimo risultato raggiunto sull'ex fabbrica Campari del quartiere Montespaccato. Dopo anni di degrado e di lunghe attese - afferma Stampete in una nota - arriva finalmente la riqualificazione di questo luogo, che verrà trasformato in un polo culturale, centro di aggregazione e di socialità a disposizione della città. La gestione pubblica dell'immobile segna un nuovo inizio per un quartiere periferico che ha bisogno di servizi culturali importanti e sempre nuovi". (Com)