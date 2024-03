Gaza: cresce pressione dei democratici Usa contro Netanyahu mentre proseguono scontri nella Striscia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultimo attacco diretto alla politica di Netanyahu, in ordine di tempo, è arrivato dal leader della maggioranza del Senato degli Stati Uniti, il democratico Chuck Schumer, che ha chiesto la “sostituzione” del primo ministro israeliano attraverso lo svolgimento di “nuove elezioni”, affinché lo Stato ebraico possa “apportare alcune significative correzioni di rotta” nella risposta alla minaccia di Hamas. “Credo che Netanyahu abbia smarrito la strada, dando precedenza alla sua sopravvivenza politica rispetto agli interessi dello Stato ebraico", ha detto Schumer in un discorso al Senato. Quello del parlamentare statunitense può essere considerato uno degli attacchi più duri arrivati dall’area democratica Usa dopo il massacro del 7 ottobre 2023 del movimento islamista contro Israele. Non a caso le parole del senatore statunitense hanno avuto ampio eco a livello internazionale, trovando l’appoggio immediato dell’opposizione politica israeliana. “Questa è la prova del fatto che, uno dopo l’altro, (Netanyahu) sta perdendo i maggiori sostenitori di Israele negli Stati Uniti”, ha dichiarato il capo dell’opposizione, Yair Lapid. Il primo ministro, ha poi osservato Lapid, “sta causando un danno significativo allo sforzo nazionale per vincere la guerra e mantenere la sicurezza” del Paese. (segue) (Res)