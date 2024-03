Gaza: cresce pressione dei democratici Usa contro Netanyahu mentre proseguono scontri nella Striscia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta del Likud segue la scia delle dichiarazioni di Netanyahu di domenica scorsa, quando aveva affermato che le sue politiche sono “sostenute dalla stragrande maggioranza dei cittadini israeliani”. In un’intervista al portale “Politico”, il premier aveva così risposto alla dichiarazione del presidente Usa, Joe Biden, secondo cui l’approccio alla guerra nella Striscia di Gaza “fa più male che bene a Israele”. “Non so esattamente cosa intendesse il presidente”, ha detto Netanyahu, “ma se intendeva dire che sto perseguendo politiche private contro il desiderio della maggioranza degli israeliani, e che questo sta danneggiando gli interessi di Israele, allora si sbaglia su entrambi i fronti”. “Queste non sono solo le mie politiche private”, ha proseguito il primo ministro, sottolineando che “sono politiche sostenute dalla stragrande maggioranza degli israeliani”, la quale comprende che “se non proseguono le operazioni militari contro Hamas si ripeterà il massacro del 7 ottobre”, con conseguenze “negative” per il futuro della pace e stabilità nel Medio Oriente. (segue) (Res)