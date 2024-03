Gaza: cresce pressione dei democratici Usa contro Netanyahu mentre proseguono scontri nella Striscia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mezzo alle polemiche sul lato politico, sul piano militare non si fermano gli scontri tra le Idf e Hamas nella Striscia di Gaza, come neanche nel secondo fronte del conflitto, quello al confine israelo-libanese tre le stesse forze israeliane e il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. Nella giornata di oggi, secondo l’agenzia palestinese “Wafa” almeno otto civili palestinesi sono morti in un attacco aereo attribuito a Israele contro un magazzino per la distribuzione di aiuti nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. I caccia delle Idf avrebbero, inoltre, compiuto altri raid a ovest del campo profughi di Shati, a Gaza City, mentre la Mezzaluna rossa palestinese ha recuperato i corpi senza vita di 15 persone nel quartiere di Hamad City a Khan Yunis, nel sud dell’exclave palestinese. Nelle ultime 24 ore, Hamas ha poi condannato l'assassinio del capo di un comitato di emergenza di Rafah, Nidal Sheikh Eid, e di un membro delle forze di polizia dello stesso gruppo islamista, Mahmoud Abu Hasna, da parte di Israele. In una dichiarazione sul proprio canale Telegram, Hamas ha affermato: "Il vile assassinio compiuto dall'esercito di occupazione sionista (Israele) del capo di un comitato di emergenza di Rafah, il martire Nidal Sheikh Eid, e del vice capo delle operazioni di polizia, il martire Mahmoud Abu Hasna, è un atto criminale attraverso il quale il nemico nazista mira a confondere il fronte interno, a creare uno stato di caos e a impedire qualsiasi tentativo di fornire soccorso ai nostri sfollati". Il movimento islamista ha anche esortato i palestinesi della Cisgiordania a mobilitarsi per il primo venerdì di Ramadan (mese sacro per i fedeli musulmani), per far cessare gli attacchi israeliani contro la popolazione della Striscia di Gaza. Come ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Quds News Network”, il gruppo islamista ha anche chiesto ai palestinesi di recarsi alla moschea di Al Aqsa, a Gerusalemme, e di proteggerla da eventuali attacchi da parte delle forze israeliane. (segue) (Res)