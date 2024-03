Gaza: cresce pressione dei democratici Usa contro Netanyahu mentre proseguono scontri nella Striscia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte relativo al confine isrealo-libanese, i caccia delle Forze di difesa d'Israele (Idf) hanno colpito alcune infrastrutture attribuite al movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah nelle località di Naqoura e Yaroun, nel sud del Libano. Lo hanno reso noto le stesse Idf in una nota, spiegando di aver bombardato anche l'area di Hamoul con lo scopo di "eliminare una minaccia". Gli attacchi delle Idf sono arrivati in risposta a precedenti raid provenienti dal Libano contro l'area del kibbutz di Malkia, nel nord di Israele. Intanto il segretario generale del partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha affermato che “i soggetti che compongono il cosiddetto Asse della resistenza resteranno a fianco del movimento islamista palestinese Hamas”, negando allo stesso tempo il “coinvolgimento dell'Iran nelle decisioni della resistenza". Il leader di Hezbollah ha spiegato che "l'intervento del partito ha indebolito l'esercito israeliano, che è stanco su tutti i fronti e sta subendo più perdite di quelle che annuncia". Secondo Nasrallah, la necessità di integrare gli ebrei ultra-ortodossi nelle Forze di difesa di Israele (Idf) confermerebbe queste difficoltà. Il leader di Hezbollah ha poi aggiunto: "Le perdite economiche subite nel sud del Libano non sono nulla rispetto a quelle subite nel nord di Israele". Rivolgendosi al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, Nasrallah ha dichiarato che anche "se torna a Rafah, ha perso la guerra", riferendosi all’annuncio più volte ribadito dal premier (ma finora mai messo in atto) di effettuare un’operazione di terra nella città più meridionale della Striscia di Gaza. (segue) (Res)