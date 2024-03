Cisgiordania: presidente Abbas incarica Mohammad Mustafa di formare nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha incaricato l’economista Mohammad Mustafa di formare il 19esimo governo palestinese. Lo riporta l’agenzia di stampa “Wafa”. Attraverso decreto presidenziale, Abbas ha chiesto a Mustafa di formare il nuovo esecutivo entro i tempi previsti dalla legge. Mustafa, 69 anni, prende il posto dell’ex premier Mohammed Shtayyeh, che ha rassegnato le dimissioni nel mese di febbraio scorso, nel pieno delle pressioni statunitensi per riformare l'Anp in concomitanza con lo scoppio del conflitto fra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Mustafa è stato presidente del consiglio di amministrazione del Fondo d’investimento palestinese, consigliere economico senior del presidente Mahmoud Abbas e membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). Inoltre, dopo aver conseguito un dottorato in economia presso la George Washington University, ha lavorato per 15 anni presso la Banca mondiale. Tra i suoi precedenti incarichi anche quella di vice primo ministro e ministro dell'Economia. (Res)