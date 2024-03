© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla cerimonia di inaugurazione di un nuovo spazio sportivo dedicato a Davide Astori.via del Volga, 3 (ore 11)REGIONEL'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, interviene alla tappa del tour, organizzato dalla Regione in collaborazione con Unioncamere Lombardia, per presentare le opportunità che offre il Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027. Partecipano anche gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Mobilità sostenibile) e Paolo Franco (Casa e Housing sociale).Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, Via Petrarca, 10 Bergamo (ore 10)L'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, partecipa al convegno organizzato da Coldiretti Brescia, in occasione della 133° edizione della fiera Lombardia Carne, per approfondire il tema dei falsi ideologici sull'inquinamento ambientale. Intervengono anche Laura Facchetti, presidente di Coldiretti Brescia, Massimo Albano, direttore di Coldiretti Brescia, Giorgio Apostoli capo servizio zootecnia Coldiretti nazionale, Luca Buttazzoni, membro del consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura e il sindaco di Rovato, Tiziano Belotti.Sala Foro Boario, piazza Garibaldi Rovato/Bs (ore 10)Si conclude a Erba (CO) l'iniziativa congiunta tra la Protezione Civile di Regione Lombardia e quella svizzera del Cantone Ticino denominata "Extramuro 2024".Centro polifunzionale "San Maurizio", via Alserio 5, Erba/Co (ore 10:30)L'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi partecipa alla cerimonia dei 207 anni di fondazione della Polizia penitenziaria.via dei Mercanti (ore 11)Conferenza stampa di presentazione dell'evento: concours d'elegance in villa reale a Monza. Intervengono: Alessandro Corbetta, consigliere regionale, Angelo Colombo, presidente Associazione Amici della Paraplegia, Rossano Nicoletto, presidente RIVS, Registro Italiano Veicoli Storici e Massimo Missaglia, Rotary Club Monza Villa Reale.Palazzo Pirelli, sala Giò Ponti (ore 11)Presentazione della 32 esima edizione delle “Giornate FAI di Primavera” con la presenza del Presidente del Consiglio regionale Federico RomaniPalazzo Pirelli, Belvedere “Jannacci” (ore 11)L'assessore all'Ambiente e clima Giorgio Maione partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell'ottava edizione del Festival interregionale della Sostenibilità sul Garda 2024.Ufficio Territoriale della Regione Lombardia (via Dalmazia 92-94 - Brescia (ore 14:30)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, compie un sopralluogo tecnico sulla Rotatoria di Mercallo(VA) SS 629 “del Lago di Monate”. Presente anche il ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini.Rotatoria di Mercallo/Va SS 629 “del Lago di Monate”(ore 16:20)Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, è in visita istituzionale a Mind - Milan Innovation District. Incontra Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo e Alberto Mina, presidente Fitt.Mind, via Cristina Belgioioso, 171 (ore 14:30)VARIEL'Arcivescovo Mario Delpini incontra gli studenti in occasione della Giornata nazionale dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) e inaugura un percorso formativo online che sarà a disposizione degli educatori per riconoscere i segnali del DCA e lavorare sulla prevenzione.Collegio San Carlo, corso Magenta 71 (ore 11)Conferenza stampa di Orgatec e interzum Forum italy 2024ADI Design Museum, Piazza Compasso d'Oro, 1 (ore 11)"Elogio dell'empatia. Contributo al dialogo sul bullismo". In apertura della mattinata vengono presentati i risultati della ricerca: "Nella mente dei genitori: riflessioni su bullismo e cyberbullismo".Sala Buzzati, via Balzan 3, (ore 10:30)"Dal Neoclassicismo al Liberty. Confcommercio per Milano: il restauro dei Palazzi Bovara e Castiglioni". Appuntamento a conclusione dei lavori di restauro conservativo delle facciate di Palazzo Castiglioni (la sede della Confcommercio milanese) e dell'attiguo Palazzo Bovara in corso Venezia 51 (sede del Circolo del Commercio di Confcommercio Milano). Introduce i lavori il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Intervengono il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana; la sopraintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città metropolitana di Milano, Emanuela Carpani; l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi e il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano in video collegamento.Confcommercio Milano, corso Venezia 47, sala Orlando (ore 14)MONZAIl Sindaco Paolo Pilotto e l’assessora alla Cultura Arianna Bettin intervengono all’inaugurazione dei “Musei civici per tutti”.via Teodolinda, 4 Monza (ore 11:30) (Rem)