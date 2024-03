Difesa: segretario Usa vede omologo lettone, focus su Ucraina e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato al Pentagono l’omologo della Lettonia, Andris Spruds, con cui ha discusso diverse questioni sul piano regionale e globale. Particolare attenzione, si legge in una nota, è stata dedicata al rafforzamento della coesione all’interno della Nato e al sostegno all’Ucraina nella guerra contro la Russia. Le parti hanno anche discusso la necessità di continuare a migliorare le capacità militari e di deterrenza dell’alleanza atlantica, espandendo le rispettive produzioni industriali e raggiungendo gli obiettivi fissati dalla Nato per quanto riguarda la spesa dei Paesi membri nel settore della difesa. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla regione indopacifica. (Was)