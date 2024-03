Usa: Blinken in Austria, in Corea del Sud e nelle Filippine da oggi al 20 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, partirà oggi per un viaggio in Austria, in Corea del Sud e nelle Filippine, che si concluderà il prossimo 20 marzo. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, andrà prima a Vienna, per prendere parte alla riunione di alto livello della commissione delle Nazioni Unite sui narcotici. Oltre a ribadire la crisi internazionale derivante dal traffico di sostanze stupefacenti, Blinken incontrerà anche i rappresentanti del governo austriaco e il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Il segretario andrà poi a Seul, dove guiderà la delegazione statunitense al terzo summit per la democrazia organizzato quest’anno dal governo sudcoreano. Nel quadro della tappa, Blinken avrà un colloquio con il suo omologo, Cho Tae-yul. Il capo della diplomazia statunitense andrà infine a Manila, dove incontrerà il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. e il suo omologo, Enrique Manalo. (Was)