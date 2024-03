Aspi: ricavi 2023 in aumento a 4,3 miliardi di euro, risultato netto a 878 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l’Italia registra un solido andamento economico e patrimoniale dell’esercizio 2023: i ricavi operativi sono pari a 4,3 miliardi di euro (+4 per cento rispetto al 2022), i costi di manutenzione ammontano a 469 milioni di euro (+18 per cento), il margine operativo lordo (Ebitda) si attesta a 2,4 miliardi di euro (-2 per cento). Lo rende noto Autostrade per l’Italia, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato 2023, nonché la dichiarazione non finanziaria del gruppo Autostrade per l’Italia, che saranno pubblicati entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, unitamente agli esiti dell’attività di revisione in corso di svolgimento. Il risultato netto del gruppo si attesta a 878 milioni di euro e su base omogenea è pari a 956 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2023 è pari a 9,3 miliardi di euro. Il flusso di cassa operativo generato nell’esercizio è stato 1,7 miliardi di euro che, insieme alle riserve di liquidità di 4,6 miliardi di euro, sostiene gli impegni di investimento in programma. (Rin)