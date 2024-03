Medio Oriente: conclusa missione Copasir in Israele e Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Si è onclusa la missione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica in Israele e nei Territori palestinesi. Oggi il Copasir ha incontrato a Gerusalemme il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme e Fr. Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa, per un confronto sulla situazione umanitaria a Gaza e nella regione a seguito degli attacchi del 7 ottobre. Il Comitato si è quindi recato a Ramallah per incontrare il direttore del Palestinian military intelligence (PMI), il direttore del Palestinian general intelligence e il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese, Mohammed Shtayyeh, per un confronto sulle implicazioni di sicurezza dell’attuale situazione e sulle prospettive politiche per la regione. Prima di fare rientro in Italia, il Comitato ha visitato il kibbutz di Kfar Aza, duramente attaccato il 7 ottobre dai terroristi di Hamas. Nel corso delle due giornate precedenti, il Copasir ha incontrato martedì a Tel Aviv il direttore del Mossad, David Barnea, e il direttore dello Shin Bet, Ronem Bar, nonché il Capo dell’Unità di cooperazione internazionale dell’Idf, Efraim Defrin, con cui ha avuto modo di confrontarsi sulla situazione a Gaza. (segue) (Com)