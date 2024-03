Medio Oriente: conclusa missione Copasir in Israele e Palestina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Gerusalemme, il Comitato ha avuto poi un primo scambio di vedute con l’onorevole Boaz Bismuth, in rappresentanza della Commissione esteri e difesa della Knesset. Nella giornata di mercoledì, a Gerusalemme, il Copasir ha incontrato il Presidente della Knesset, Amir Ohana, e la Commissione esteri e difesa della Knesset rappresentata, oltre che dall’onorevole Bismuth per il Likud, dai deputati Elazar Stern e Sharon Nir, membri di partiti di opposizione all’attuale Governo isrealiano. Nel corso degli incontri alla Knesset, sono state affrontate le questioni relative alla situazione a Gaza, la questione degli aiuti umanitari, gli eventuali assetti per la fase che seguirà la fine delle ostilità, la soluzione dei due popoli-due Stati, la situazione in Cisgiordania e la possibilità di allargare gli accordi di Abramo anche ad altri Paesi. Il Comitato ha incontrato presso il ministero degli Esteri le responsabili delle Unità Europa, affari strategici e ricerche e studi con cui ha avuto un proficuo scambio sulle implicazioni di politica estera dell’attuale crisi a Gaza. Il Comitato ha quindi incontrato le famiglie degli ostaggi catturati da Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre. (Com)