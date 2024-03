Aspi: in aumento spesa investimenti e manutenzione, traffico 2023 +3,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 prosegue il piano di manutenzione e investimenti di Autostrade per l’Italia per una rete autostradale sempre più sicura, green e resiliente con una spesa per complessivi 2,1 miliardi di euro. Per il 2024 l’obiettivo è di circa 2,3 miliardi di euro. Lo rende noto Autostrade per l’Italia, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato 2023, nonché la dichiarazione non finanziaria del gruppo Autostrade per l’Italia, che saranno pubblicati entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, unitamente agli esiti dell’attività di revisione in corso di svolgimento. Nel 2023 il traffico sulla rete del gruppo espresso in termini di chilometri percorsi è cresciuto complessivamente del 3,6 per cento rispetto al 2022, recuperando pienamente i livelli di traffico pre- pandemia (+1,5 per cento rispetto al 2019). (segue) (Rin)